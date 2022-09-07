إسلام أباد.. القبض على عصابة تنتحل شخصيات موظفي بنوك سعودية وباكستانية

ووفقًا لقناة "إي آر واي" الباكستانية، فقد عُثر على شرائح جوال سعودية وأخرى باكستانية مع المحتالين؛ إذ كانوا يتظاهرون بأنهم موظفون في بنوك سعودية وأخرى باكستانية لخداع العملاء، وسرقة أموالهم.