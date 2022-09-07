إسلام أباد.. القبض على عصابة تنتحل شخصيات موظفي بنوك سعودية وباكستانية

ألقت دائرة الجرائم الإلكترونية في إسلام أباد القبض على عصابة من المحتالين مكوَّنة من 10 أفراد من الجنسية الباكستانية؛ انتحلوا شخصية موظفي بنوك لسرقة أموال العملاء.
ووفقًا لقناة "إي آر واي" الباكستانية، فقد عُثر على شرائح جوال سعودية وأخرى باكستانية مع المحتالين؛ إذ كانوا يتظاهرون بأنهم موظفون في بنوك سعودية وأخرى باكستانية لخداع العملاء، وسرقة أموالهم.
وأشارت السلطات الأمنية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد إلى أنه تمت مصادرة أجهزة الجوال والشرائح، وأن التحقيقات ما زالت جارية لجمع المزيد من المعلومات.