تقي من تكرار مرض خطير.. دراسة تكشف أخبارًا سارّة لمحبي القهوة

وأظهرت الدراسة، التي أجريت في هولندا، والتي موّلها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان "WCRF"، وتمّ نشرها في المجلة الدولية للسرطان؛ أن المرضى الذين يتناولون عدة أكواب قهوة يوميًّا كانوا أقلّ عرضة بنسبة 32 بالمئة، من أولئك الذين يشربون أقلّ من كوبين، لإصابتهم مرة أخرى بسرطان الأمعاء.