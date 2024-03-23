تقي من تكرار مرض خطير.. دراسة تكشف أخبارًا سارّة لمحبي القهوة

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء، الذين يشربون من 2 إلى 4 فناجين من القهوة يوميًّا، هم أقلّ عرضة لتكرار إصابتهم بهذا المرض.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت في هولندا، والتي موّلها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان "WCRF"، وتمّ نشرها في المجلة الدولية للسرطان؛ أن المرضى الذين يتناولون عدة أكواب قهوة يوميًّا كانوا أقلّ عرضة بنسبة 32 بالمئة، من أولئك الذين يشربون أقلّ من كوبين، لإصابتهم مرة أخرى بسرطان الأمعاء.
كما خلصت، وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء، والذين يستهلكون هذه الكمية من القهوة يوميًّا، هم أيضًا أقل عرضة للوفاة لأي سبب؛ وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت رئيسة فريق البحث "إلين كامبمان" أستاذة التغذية والأمراض بجامعة فاخينينجن بهولندا: إن المرض يعود لدى واحد من كل 5 أشخاص تم تشخيص إصابتهم به، ويمكن أن يكون قاتلًا.
وأضافت: "من المثير للاهتمام أن هذه الدراسة تشير إلى أن شرب 3 إلى 4 فناجين من القهوة قد يقلّل من تكرار الإصابة بسرطان الأمعاء".
وهذه الدراسة هي الأحدث التي تُظهر أن القهوة تقلّل من خطر الإصابة بالسرطان.