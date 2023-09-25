تواجد بالمكان الخطأ.. شاهد ما حدث بين تمساح عملاق وقطيع لبؤات بإفريقيا

وعلى موقعها الإلكتروني، قالت مجلة "أوت دور لايف" الأمريكية المتخصصة في البيئات الطبيعية: في البيئات المائية في أفريقيا، لا يوجد حيوان أكثر فتكًا من تمساح النيل، ومع ذلك، إذا وضعت هذا التمساح على أرض جافة، فسيجد نفسه فريسة، خاصة إذا كان هناك مجموعة من الأسود الجائعة في مكان قريب.