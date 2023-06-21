فيديو الحريق.. كيف قُتلت 41 امرأة في سجن للنساء بهندوراس؟

قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في هندوراس: إن 41 نزيلة على الأقل، لَقِين حتفهن في سجن للنساء في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، الثلاثاء؛ إثر اندلاع أحداث شغب على ما يبدو.