لسبب غير متوقع.. هبوط اضطراري لطائرة مصرية في مطار الكفرة بليبيا

وبالفعل تم تجهيز المهبط من قبل الجهات الأمنية الليبية والمختصة بالمدينة، حيث تم استدعاء طاقم من مستشفى الكفرة للنساء والولادة وجهاز الإسعاف والطوارئ، وأطباء من المستشفى لاستقبال حالة الولادة المستعجلة على الطائرة، حيث تمت عملية الولادة داخل الطائرة بنجاح، وأنجبت السيدة مولوداً ذكراً بصحة جيدة، وهبطت الطائرة المصرية في تمام الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحلي.