لسبب غير متوقع.. هبوط اضطراري لطائرة مصرية في مطار الكفرة بليبيا

اضطرت طائرة مصرية إلى الهبوط اضطرارياً في ليبيا بعدما أقلعت من مطار القاهرة متوجهة إلى مطار دوالا بدولة الكاميرون، وذلك بسبب حالة ولادة مفاجئة.
وتفصيلاً، شعرت راكبة من الجنسية الكاميرونية بآلام الولادة بعد إقلاع طائرة مصر للطيران بالرحلة رقم 887 / 737-800 من مطار القاهرة الدولي، حيث جاءها المخاض بشكل مفاجئ، ما اضطر قائد الطائرة إلى التواصل مع أقرب المطارات وهو مطار الكفرة الدولي لطلب الهبوط الاضطراري.
وبالفعل تم تجهيز المهبط من قبل الجهات الأمنية الليبية والمختصة بالمدينة، حيث تم استدعاء طاقم من مستشفى الكفرة للنساء والولادة وجهاز الإسعاف والطوارئ، وأطباء من المستشفى لاستقبال حالة الولادة المستعجلة على الطائرة، حيث تمت عملية الولادة داخل الطائرة بنجاح، وأنجبت السيدة مولوداً ذكراً بصحة جيدة، وهبطت الطائرة المصرية في تمام الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحلي.
وبحسب بعض وسائل الإعلام المحلية، تم نقل السيدة وطفلها إلى مستشفى النساء والولادة لمتابعة حالتها، وفقاً للعربية نت.
وأعلن مطار الكفرة الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مغادرة طائرة مصر للطيران مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى الكاميرون.
في المقابل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بهذا النبأ، حيث تم تداوله بشكل كبير، بينما أظهرت الصور سيارة الإسعاف المجهزة متوقفة أمام طائرة مصر للطيران، والطاقم الطبي ينزل من الطائرة بصحبة المولود لنقله عبر الإسعاف مع والدته إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الواقعة، حيث أثنى الكثيرون على سرعة بديهة قائد الطائرة وتصرفه السريع للهبوط الاضطراري في الكفرة بليبيا، كما شكر آخرون رد فعل السلطات في الكفرة التي أعلنت الاستنفار من أجل إنقاذ السيدة ومولودها، بينما عبر الكثيرون عن سعادتهم بنجاح عملية الولادة متمنين الصحة للأم وطفلها.