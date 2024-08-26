انهيار جدار جليدي يقتل سائحًا في أيسلندا.. وعملية بحث "معقدة" عن عالقين

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن الشرطة المحلية، أن 4 أشخاص أصيبوا في حادث الانهيار، وتم إنقاذ اثنين منهم؛ فيما أعلن وفاة أحدهما في موقع الحادث ونُقِل الآخر إلى المستشفى، وهو في وضع مستقر.