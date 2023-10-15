في آخر مكان نتوقعه.. شاهد من أين خرجت حية كوبرا

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز"، في الماضي سمعنا وشاهدنا عدة حوادث مرعبة، عن الثعابين المختبئة في زوايا مستترة بالمنزل، أما اليوم فهذه الكوبرا تخرج من آخر مكان نتوقعه، من داخل حذاء.