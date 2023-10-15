في آخر مكان نتوقعه.. شاهد من أين خرجت حية كوبرا

كشف فيديو مروع وغريب، عن لحظة خروج حية كوبرا صغيرة من حذاء شخص بالهند، ومحاولة مهاجمته، حين قام بالتقاط فيديو لها.
وقالت صحيفة "هندوستان تايمز"، في الماضي سمعنا وشاهدنا عدة حوادث مرعبة، عن الثعابين المختبئة في زوايا مستترة بالمنزل، أما اليوم فهذه الكوبرا تخرج من آخر مكان نتوقعه، من داخل حذاء.
وتحت عنوان "كوبرا تجرّب ارتداء حذاء جديدًا"، نشر موظف خدمة الغابات الهندي "سوزانتا ناندا"، لقطات الواقعة الغريبة والمرعبة على موقع التواصل الاجتماعي "X".
وقال "ناندا": "بعيدًا عن النكات، فإنه مع اقتراب نهاية فصل الرياح الموسمية بالهند، يرجى توخي المزيد من الحذر"؛ في إشارة إلى زيادة انتشار الثعابين.
وتُظهر اللقطات كوبرا تنزلق خارجة برأسها من الحذاء، ثم تحاول مهاجمة الشخص الذي يقوم بالتقاط الفيديو.
وأضاف آخر: "لقد تعلمنا دائمًا أن نقلب أحذيتنا رأسًا على عقب قبل ارتدائها خشية اختباء العقارب والثعابين بداخلها"، وقال ثالث: "هذا أحد أسوأ كوابيسي"، وقال رابع: "يا إلهي، هذا مخيف".