سيوظفهم في مناصب رفيعة.. لماذا يسعى البنتاغون لاستقطاب كبار عقول التكنولوجيا من وادي السيليكون؟

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية من موعدها في نوفمبر. ومن المتوقع أن تشهد البلاد زيادة في محاولات التجسس والتأثير على الانتخابات، بحسب "بيرلمان" التي تقول: "رأيت هذا عندما كنت أعمل في فيسبوك عام 2016 عندما حاولت الحكومة الروسية التأثير على الديمقراطية باستخدام فيسبوك".