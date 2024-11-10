لا استثناءات بموافقة الوالدين.. أستراليا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عامًا

وأشار موقع "تك كرانش"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن البرلمان الأسترالي سيناقش مشروع قانون هذا الحظر خلال العام الحالي؛ على أن يدخل حيز التطبيق بعد عام من التصديق عليه؛ بحسب رئيس الوزراء؛ مضيفًا أنه لن تكون هناك استثناءات بموافقة الوالدين.