"الذكاء الخفي".. تقرير: 7 عادات شخصية تؤكد أنك أذكى مما تظن

العلامة الثانية هي التوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين. فبدلًا من البحث عن أعذار، يتقبل الفرد المسؤولية كاملةً، مما يحرر طاقته الذهنية ويمكّنه من المضي قدمًا. دراسة عام 2015 أوضحت أن الأشخاص الأذكياء يدركون أن تحمل المسؤولية لا يعني السقوط في دوامة الانتقاد الذاتي، بل يمثل مفتاحًا للنمو الشخصي.