الأردن.. إعلان موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين على خطيبته السعودية

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، جاء ذلك الإعلان في تغريدة للديوان الملكي الأردني على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "يَسُرّ الديوان الملكي الهاشمي، أن يعلن أنه سيتم -بعون الله وتوفيقه- عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجريًّا، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديًّا".