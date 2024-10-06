مباني "الهلال الملكي" تمنح مدينة باث البريطانية اعتراف اليونسكو

يُعتبر "الهلال الملكي" واحدًا من أشهر معالم مدينة باث البريطانية، وهو عبارة عن مجموعة من 30 منزلًا بُنيت على شكل هلال بين عامي 1767 و1774، ويعد رمزًا بارزًا للعمارة الجورجية التي تميزت ببراعة التصميم والهندسة في القرن الثامن عشر.