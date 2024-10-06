مباني "الهلال الملكي" تمنح مدينة باث البريطانية اعتراف اليونسكو

يُعتبر "الهلال الملكي" واحدًا من أشهر معالم مدينة باث البريطانية، وهو عبارة عن مجموعة من 30 منزلًا بُنيت على شكل هلال بين عامي 1767 و1774، ويعد رمزًا بارزًا للعمارة الجورجية التي تميزت ببراعة التصميم والهندسة في القرن الثامن عشر.
تضم باث أكثر من 5000 مبنى مُدرج كمعالم تاريخية، تجسد آثار الحضارة الرومانية في بريطانيا، إلى جانب مواقع بارزة مثل متحف الحمامات الرومانية وينابيع المياه الساخنة الطبيعية.
تم إدراج مدينة باث بالكامل كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو عام 1987، تقديرًا لثرائها بالآثار الرومانية ومعمارها التاريخي الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.
ويُعد متحف الحمامات الرومانية من أبرز معالم المدينة، حيث يوفر دليلًا صوتيًا للزوار يساعدهم على فهم التاريخ العريق للموقع واستكشاف المباني الرومانية القديمة، فضلًا عن تلك التي أُضيفت خلال العصور الجورجية المتأخرة والقرن التاسع عشر.
يتيح المتحف للزوار فرصة استكشاف تاريخ الموقع الطويل عبر معروضات تشمل آثارًا رومانية محفوظة بعناية، مثل شواهد لقبور رومانية قديمة وتماثيل أثرية.