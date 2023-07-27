أمين عام الأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي يبدأ في كوكب الأرض

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الإنسانية "يجب ألا يبعث على اليأس، بل العمل"، محذرًا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".