تم إجلاء الركاب بلا إصابات.. شاهد ما حدث لطائرة ركاب أمريكية لحظة هبوطها اضطراريًّا

تم إجلاء الركاب بلا إصابات.. شاهد ما حدث لطائرة ركاب أمريكية لحظة هبوطها اضطراريًّا
اشتعلت النيران في العجلات الخلفية لطائرة تابعة لشركة "فرونتر إيرلاينز"، أثناء هبوط اضطراري في مطار هاري ريد الدولي مساء السبت.
ونقلت شبكة "ABC News" الأمريكية، شركة "فرونتر إيرلاينز"، أن الرحلة من سان دييغو إلى لاس فيجاس كانت تستعد للهبوط عندما اكتشف الطيارون وجود دخان وأعلنوا حالة الطوارئ.
وهبطت رحلة "فرونتر" رقم 1326 بشكل غير طبيعي مع اندلاع النيران في العجلات.
وبعد إخماد رجال الإطفاء والإنقاذ للحريق، نزل جميع الركاب البالغ عددهم 190 راكبًا وسبعة من أفراد الطاقم من سلم الطائرة؛ وفقًا لشركة الطيران.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم نقل الركاب بالحافلات إلى المحطة؛ حسب ما ذكرته شركة "فرونتير" في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "X".
وقالت شركة الطيران في بيان لشبكة "ABC News": "إن سبب الحادث قيد التحقيق حاليًا".
وقال مطار هاري ريد الدولي في بيان إن الرحلة 1326 "تعرضت لهبوط اضطراري".
وتوقفت حركة الخدمة الأرضية بالمطار حتى الساعة 7 مساءً، وتواصل إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في الحادث.