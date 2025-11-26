ظاهرة جوية نادرة: حلقة ضوئية عملاقة تومض فوق إيطاليا لأقل من جزء من الثانية

وأوضح أن الظاهرة نشأت من صاعقة سالبة قوية ضربت عاصفة في منطقة "فيرنازا" على بُعد 300 كيلومتر جنوب موقعه، وقد بلغت شدة الصاعقة 303 كيلو أمبير، وهي أعلى بكثير من شدة الصواعق التقليدية التي تتراوح بين 10 و30 كيلو أمبير، مما أنتج نبضة كهرومغناطيسية قوية أضاءت الغلاف الأيوني.