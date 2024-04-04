تسجيل 96 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.3 درجات في تايوان

ووفقًا للمعلومات الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث الطارئة في الجزيرة وتقارير وسائل الإعلام؛ فقد تسبب الزلزال في إلحاق أضرار طفيفة نسبيًّا في مناطق أخرى غير هوالين؛ في حين ارتفعت حصيلة الضحايا في هوالين اليوم إلى 9 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 شخص، وهناك 101 شخص محاصر و34 مفقودًا.