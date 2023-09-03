الغابون.. سيارات فارهة وشقق فخمة وفيلات فاخرة.. الإثراء غير المشروع لعائلة بونغو خلال عقود

وقال في حوار مع إذاعة "فرانس إنتر": "مهما كانت الشكوك التي تحوم حول علي بونغو؛ في قضية الإثراء غير المشروع، إلا أنه بات من الصعب أن يغتنم القضاة الفرنسيون فرصة فقدانه السلطة لمتابعته قضائياً، مع العلم أن فقدان السلطة هذا جاء إثر انقلاب عسكري غير شرعي".