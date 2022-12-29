خارطة الغاز الطبيعي.. ربع الاحتياطي العالمي لدى العرب والسعودية وصيف وأوروبا تواجه أزمة

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يواجه نظام الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة مع قطع إمدادات الغاز الروسي بأكثر من 80% هذا العام، وهو أمر بالغ الأهمية للتدفئة والعمليات الصناعية والطاقة، وقد ارتفعت أسعار البيع بالجملة للكهرباء والغاز بما يصل إلى 15 ضعفًا منذ أوائل عام 2021، مع آثار شديدة على المرافق السكنية والشركات.