فيديو.. الملك المغربي يحتفل مع المواطنين بالتأهل التاريخي

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن الملك أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب وليد الركراكي، أعرب فيه عن أحرّ التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري، الذين قدّموا أفضل ما لديهم، وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.