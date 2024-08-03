لا تتركوا أطفالكم بالسيارات.. وفاة طفل داخل سيارة مغلقة في الكويت وتحقيقات بشبهة جنائية

ويقول "أ. د. عبدالله ‌المسند" أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "X": "في فصل الصيف وعندما تكون سيارتك تحت أشعة الشمس الحارقة، يعمل زجاج السيارة عمل الصوب الزراعية؛ إذ يسمح الزجاج بنفوذ أشعة الشمس الحرارية، ولا يسمح بخروجها؛ الأمر الذي يجعل درجة الحرارة داخل السيارة كالفرن، وأحيانًا تصبح درجة الحرارة في الداخل أعلى من الحرارة في الخارج بنحو 15 – 20 درجة مئوية".