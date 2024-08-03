لا تتركوا أطفالكم بالسيارات.. وفاة طفل داخل سيارة مغلقة في الكويت وتحقيقات بشبهة جنائية

تُوفّي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، داخل مركبة في منطقة الظهر.
نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أن طفلًا يبلغ من العمر 4 سنوات، تُوفي داخل مركبة في منطقة الظهر، وفتحت النيابة تحقيقًا لوجود شبهة جنائية.
وحسب "الراي": ورد بلاغ عن طفلين مغمى عليهما داخل مركبة مقفلة، وبعد حضور رجال الأمن والإسعاف تم فتح المركبة؛ حيث أفاد المسعفون بأن أحد الطفلين مُتوفى والآخر كان به نبض وتم نقله فورًا إلى المستشفى.
وأضافت الصحيفة: أنه تم إبلاغ النيابة بوجود شبهة جنائية، وبعد المعاينة أمر وكيل النيابة برفع جثة الطفل وإحالتها للطب الشرعي، وكذلك طلب تحريات المباحث عن الواقعة.
جدير بالذكر أنّ ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة أمر خطير، خاصة في الطقس الحارّ.
ويقول "أ. د. عبدالله المسند" أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "X": "في فصل الصيف وعندما تكون سيارتك تحت أشعة الشمس الحارقة، يعمل زجاج السيارة عمل الصوب الزراعية؛ إذ يسمح الزجاج بنفوذ أشعة الشمس الحرارية، ولا يسمح بخروجها؛ الأمر الذي يجعل درجة الحرارة داخل السيارة كالفرن، وأحيانًا تصبح درجة الحرارة في الداخل أعلى من الحرارة في الخارج بنحو 15 – 20 درجة مئوية".
وعن أسرع وأنجع وسيلة لإخراج الهواء الساخن من داخل السيارة، ينصح "المسند" بالآتي:
- افتح النافذة الأمامية من جهة الراكب.
- وأنت خارج السيارة افتح باب السائق بالكامل من 5 إلى 8 مرات بسرعة متوسطة لطرد الهواء الساخن، وخلال أقل من دقيقة سيتعادل الهواء الداخلي مع الخارجي إلى حد ما.