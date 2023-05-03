"إذاعة إسبانية": "ميسي" يخطط للانضمام إلى الهلال السعودي في هذا التوقيت

قال تقرير لمحطة إذاعية إسبانية، الأربعاء: إن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يخطط للالتحاق بنادي الهلال السعودي، ولكن بعد لعب العام المقبل مع نادي برشلونة الإسباني.
ونقل موقع "فوربس" عن إذاعة "أوندا سيرو"، أن "ميسي" قرر بالفعل خطوته المقبلة وهي مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والعودة إلى ناديه السابق برشلونة لارتداء قميصه الأيقوني مجددًا.
وأضاف التقرير أن "ميسي" يخطط للبقاء في برشلونة لعام واحد قبل التوجه إلى السعودية، وبالتحديد إلى نادي الهلال.
وحسب موقع "الحرة"، أشار التقرير إلى أن زملاء "ميسي" المقربين ولاعبي برشلونة، سيرغيو بوسكيتس وخورجي ألبا، ربما يفكران أيضًا في الانتقال إلى السعودية، لينضم نجوم الحقبة الذهبية لبرشلونة إلى أسطورة ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر في المملكة.
تأتي هذه التقارير في ظل العلاقة المتوترة بين "ميسي" وإدارة النادي الباريسي، في أعقاب رحلته الدعائية إلى السعودية دون إذن من النادي.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن "ميسي" تلقّى عقوبة من النادي بالإيقاف لمدة أسبوعين وخصم راتب أسبوعين؛ بسبب تلك الرحلة.
وظهر "ميسي"، الاثنين، في مدينة الرياض، وروّج لوجوده في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بالفعل قد اختير من المملكة كسفير سياحي لها.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن نادي الهلال السعودي، يرغب في التعاقد مع "ميسي" الصيف المقبل مقابل عرض خيالي بقيمة 440 مليون دولار.
وتلقى فريق العاصمة الفرنسي، خسارة غير متوقعة على ملعبه "بارك دي برانس" أمام لوريان 1-3، الأحد، في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفي اليوم التالي لتلك الخسارة، نشر "ميسي" على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تظهر منطقة خضراء تحتوي على أشجار النخيل التي تشتهر بها المملكة.
وأرفق الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات الصورة بتعليق قال فيه: "من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت".