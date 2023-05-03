"إذاعة إسبانية": "ميسي" يخطط للانضمام إلى الهلال السعودي في هذا التوقيت

وحسب موقع "الحرة"، أشار التقرير إلى أن زملاء "ميسي" المقربين ولاعبي برشلونة، سيرغيو بوسكيتس وخورجي ألبا، ربما يفكران أيضًا في الانتقال إلى السعودية، لينضم نجوم الحقبة الذهبية لبرشلونة إلى أسطورة ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر في المملكة.