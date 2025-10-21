زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال باكستان ويشعر به سكان إسلام آباد وعدة أقاليم

ضرب زلزال بلغت قوته (5.3) درجات على مقياس ريختر الشطر الشمالي من باكستان اليوم، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق (234) كيلومترًا في سلسلة جبال "هندوكوش" بأفغانستان، وشعر بهزته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان، والعاصمة إسلام آباد، وأجزاء من إقليمي البنجاب وكشمير.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.