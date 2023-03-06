"الفيديو صحيح وواقعي".. خبيرة كويتية تحذر من خطر في بطن الجراد

وفي تقريرها، تقول صحيفة "الراي" الكويتية: "إذا ظهر الجراد صرّ الدوا".. هذا ما اعتاده الكويتيون قديمًا من أكلهم الجراد والتلذذ بمذاقه باعتباره طعامًا صحيًا، ولا يُسبّب أيّ أمراض للجسم؛ لكونه يتغذى على الأعشاب والنباتات البرية المفيدة، وكانوا يستبشرون بقدومه؛ لأنه يُشكل غذاءً رخيصًا، لكن هذا التفاؤل تحوّل أخيرًا إلى خوف وهلع وتحذير من عدم أكله، بعد أن ظهر فيديو بدا فيه شخص يعرض إخراج دودة من بطن جرادة، محذرًا من أن أكلها يُسبب التسمم، وهو ما أثار حيرة مَنْ ينتظرون موسمه للتلذذ بطعمه.