كوارث عكس السير.. شاهد حادثًا مروعًا في سلطنة عمان أسقط قتلى وجرحى

وقالت شرطة عمان السلطانية في منشور على حسابها في "إكس": إن "حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر مركبة، نَجَم عنه ثلاث وفيات (لمواطنيْن اثنيْن ووافد) و15 إصابة مختلفة في ولاية لوى".