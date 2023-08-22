لا توجد شبكات رائعة.. "ماسك" عن استحواذه على "X": "قد نفشل"

وكتب ماسك أن X (تويتر سابق) "قد تفشل"، مضيفًا: "الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية رائعة في الوقت الحالي.. قد نفشل كما توقع الكثيرون؛ لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتكون هناك شبكة اجتماعية واحدة على الأقل مميزة".