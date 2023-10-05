لا وفيات.. إعصار "كوينو" يجتاح تايوان ويصيب 190 شخصًا

ووصل "كوينو"، الذي يعني "جروا" باللغة اليابانية، إلى اليابسة في شبه جزيرة هنجتشون التايوانية كإعصار من الفئة الرابعة، ما يشير إلى رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومترًا في الساعة، لكنه ضعف بمجرد عبوره إلى مضيق تايوان وتوجّهه نحو إقليم قوانغدونغ الصيني، وفقًا لموقع مخاطر العواصف المدارية الإلكتروني، وأعلنت معظم المدن والأقاليم تعطيل العمل والدراسة اليوم رغم أن العاصمة تايبه لم تتأثر، وتعمل كالمعتاد بحسب "رويترز".