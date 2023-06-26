انشطار نصفي طولي.. فيديو اللحظات الأولى لانهيار عقار بمصر

كشف فيديو مروع عن اللحظات الأولى من موقع انهيار عقار منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، شمال مصر، المكون من 13 طابقاً، ومحاولات رجال الحماية المدنية إطفاء الحرائق المشتعلة في الأنقاض، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن الضحايا تحت الأنقاض.
وحسب "العربية. نت"، تلقّت السلطات بلاغًا بانهيار عقار بشارع خليل حمادة، في منطقة سيدي بشر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية؛ للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض ورفع الحطام.
وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان القاطنين داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين، كانوا في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فقد بلغ عدد المصابين في حادث انهيار المبنى 4 مصابين، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار، وجارِ البحث عن آخرين، فيما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.
ونقل الموقع عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الإثنين، أن العقار يُستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أن العقار قديم منذ السبعينيات، وصادر له قرار إزالة للطابق الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن "الشريف" قوله: إن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض.
وكان صاحب العقار قد أضاف الطابق الأخير، والذي صدر قرار بإزالته، قبل أن يتسبب بانهيار المبنى القديم.
وفي أول إجراء رسمي، حسب موقع "مصراوي"، فقد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، بالتحقيق في واقعة انهيار العقار، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وطلبت النيابة أوراق وتراخيص العقار من مسؤولي الحي لمعرفة كل التفاصيل عنه، وبحث سبب انهياره.
كما فرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان انهيار العقار كما تم فصل الغاز والكهرباء والخدمات عن العقارات المجاورة؛ لتجنّب حدوث كارثة.