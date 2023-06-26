انشطار نصفي طولي.. فيديو اللحظات الأولى لانهيار عقار بمصر

وفي أول إجراء رسمي، حسب موقع "مصراوي"، فقد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، بالتحقيق في واقعة انهيار العقار، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وطلبت النيابة أوراق وتراخيص العقار من مسؤولي الحي لمعرفة كل التفاصيل عنه، وبحث سبب انهياره.