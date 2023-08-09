المريخ يدور بشكل أسرع كل عام.. والسبب حيّر العلماء

قال سيباستيان لو مايستر؛ المؤلف الرئيس لورقة بحثية توثّق النتائج في مجلة "نيتشر"، إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات على مدار عام مريخي، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً والكثير من البيانات لتتراكم قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات".