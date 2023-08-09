المريخ يدور بشكل أسرع كل عام.. والسبب حيّر العلماء

توصّل العلماء إلى أن سرعة كوكب المريخ تتزايد نحو 4 مللي/ثانية كل عام، دون معرفة السبب الرئيس في ذلك.
وتقول "ناسا" إن التحولات في كتلة الكوكب يمكن أن تتسبّب في تسارعه، حيث إنه يشبه في حركته إلى حد ما متزلج على الجليد يدور وذراعاه ممدودتان، ثم يسحب ذراعيه للداخل.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اكتشف العلماء التحول في سرعة الدوران باستخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لـ "ناسا"، الذي عمل على مدة أربع سنوات حتى نفاد طاقته في ديسمبر الماضي.
ووفقاً لبيانات المسبار، فإن دوران المريخ يتسارع كل عام بنحو 4 مللي/ثانية.
قال سيباستيان لو مايستر؛ المؤلف الرئيس لورقة بحثية توثّق النتائج في مجلة "نيتشر"، إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات على مدار عام مريخي، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً والكثير من البيانات لتتراكم قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات".
وأضاف أن "التجربة التاريخية" كانت مجرد غيض من فيض، لا يزال هناك "الكثير لنكتشفه"، وسيتم التنقيب عن مزيد من المعلومات لسنوات مقبلة.