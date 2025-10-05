عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص قرب جبل إيفرست.. و47 قتيلًا في نيبال

تتواصل في الصين اليوم جهود الإنقاذ لفتح الطريق المؤدي إلى مواقع التخييم على المنحدر الشرقي لجبل "إيفرست" في التبت، بعد تساقط كثيف للثلوج بدأ يوم الجمعة واستمر حتى أمس السبت، وفقًا لتقارير إعلامية رسمية.