جريمة استنكرها بايدن.. شاهد محاولة إغراق طفلة أمريكية من أصول فلسطينية

وحسب موقع "سي بي إس نيوز"، فإن بايدن كان يشير في تغريدته إلى الحادثة التي وقعت آخر الشهر الماضي في مجمع سكني بمدينة يولس بولاية تكساس، عندما حاولت سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، إغراق الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات بسبب أصول عائلتها.