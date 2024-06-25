جريمة استنكرها بايدن.. شاهد محاولة إغراق طفلة أمريكية من أصول فلسطينية
عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن استنكاره لتقارير إخبارية تَحدثت عن محاولة إغراق طفلة أمريكية من أصل فلسطيني في مسبح بمجمع سكني بتكساس.
وقال بايدن على حسابه في "إكس": "إنني منزعج للغاية من التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة أمريكية من أصل فلسطيني (تبلغ من العمر 3 سنوات) في مسبح بأحد الأحياء".
وأضاف: "لا ينبغي أبدًا أن يتعرض أي طفل لهجوم عنيف، وقلبي مع عائلتها".
حدث في مجمع سكني بولاية تكساس
وحسب موقع "سي بي إس نيوز"، فإن بايدن كان يشير في تغريدته إلى الحادثة التي وقعت آخر الشهر الماضي في مجمع سكني بمدينة يولس بولاية تكساس، عندما حاولت سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، إغراق الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات بسبب أصول عائلتها.
وذكرت شرطة يولس أنها استجابت للحادثة على الفور؛ مشيرة إلى أن والدة الطفلة أبلغت الضباط، أن سيدة تُدعى إليزابيث وولف سألتها عن موطنها الأصلي، وعلّقت عليها بعد أن عرفت إجابتها بأنها ليست أمريكية.
وقالت الشرطة إن "وولف" حاولت الإمساك بابن السيدة البالغ من العمر 6 سنوات؛ لكنه نجح في الابتعاد عنها.
وبعد ذلك طاردت "وولف" الطفلة الصغيرة وسحبتها إلى حوض السباحة، وحاولت دفعها تحت الماء لإغراقها؛ ليتدخل أشخاص كانوا في موقع الحادثة ويحولوا دون تعرض الصغيرة لأذى.
ووفق "سي بي إس نيوز"؛ فقد أُلقِيَ القبضُ على "وولف" ووُجهت إليها لاحقًا تهمة التسبب في إصابة طفل ومحاولة القتل العمد؛ لكنها خرجت من السجن بكفالة بعد يوم واحد.
ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى إجراء تحقيقات في جرائم الكراهية على مستوى الولايات المتحدة، والفيدرالية في هذه القضية.
من جانبه، أكد المدعي العام لمقاطعة تارانت صباح الاثنين أن لديه تفاصيل القضية، ويقوم بمراجعتها.