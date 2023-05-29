"يخفي النجوم ويسبب السمنة".. علماء يحذّرون من هذا النوع من "التلوث"

حذّر علماء من أن قدرة البشر على رؤية الكون في سماء الليل، قد تختفي في غضون 20 عامًا؛ بسبب التلوث الضوئي، واقترحوا تغيير ألوان الإضاءة حول العالم؛ مشيرين إلى أن غياب بعض الألوان من الإضاءة قد يكون سببًا لمشاكل صحية.