شاهد.. اللقطات الأولى لهجوم بسكين داخل مستشفى في الصين والضحايا أكثر من 10 أشخاص

أسفر هجومٌ بسكينٍ داخل مستشفى في جنوب غرب الصين، عن سقوط أكثر من 10 ضحايا بين قتيلٍ وجريح، الثلاثاء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، "وقع الحادث في مستشفى تشنشيونغ شمال شرق مقاطعة يونان- جنوبي غرب البلاد، عند الساعة 1:20 بعد ظهر اليوم، وكانت الحصيلة أكثر من عشر ضحايا بين قتيلٍ وجريحٍ".
ونشرت الصحيفة فيديو التقطته كاميرات المراقبة، شخصاً يحمل سكينا في أروقة المستشفى، وفي مواجهته شخصٌ يحمل عصا، ويظهر بعدها أفرادٌ من الطواقم الطبية، وهم يحملون بعض المصابين، وينتهي الفيديو باللحظة التي تمكنت فيها الشرطة من القبض على المهاجم، بعد استخدام الصاعق الكهربائي.
وحسب الصحيفة، كان من بين الضحايا مرضى وأطباء وأعضاء في طاقم التمريض، وبدأت السلطات الصينية التحقيق في الحادث لمعرفة دوافعه.
وتعد الجرائم الجماعية نادرة في الصين التي تمنع مواطنيها من امتلاك أسلحة نارية، لكن في السنوات الأخيرة، سجّلت موجة من حوادث الطعن.