شاهد.. اللقطات الأولى لهجوم بسكين داخل مستشفى في الصين والضحايا أكثر من 10 أشخاص

ونشرت الصحيفة فيديو التقطته كاميرات المراقبة، شخصاً يحمل سكينا في أروقة المستشفى، وفي مواجهته شخصٌ يحمل عصا، ويظهر بعدها أفرادٌ من الطواقم الطبية، وهم يحملون بعض المصابين، وينتهي الفيديو باللحظة التي تمكنت فيها الشرطة من القبض على المهاجم، بعد استخدام الصاعق الكهربائي.