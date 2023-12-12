إدانة مدير عمليات أولمبياد طوكيو بتهمة تزوير عطاءات بقيمة 301 مليون دولار

وأقر الحكم بأن موري لم يرتكب تلك الأفعال ليحقق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إنكار أن إحساسه بالمسؤولية لقيادة الألعاب الأولمبية نحو تحقيق النجاح، "لعب دورا في المسألة نوعًا ما".