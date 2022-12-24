مقابل 725 مليون دولار.. "ميتا" تقبل تسوية فضيحة انتهاك البيانات

وفي النزاع الذي طال أمده، واجهت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي اتهاماً بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، بالاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي "فيسبوك".