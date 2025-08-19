تحذير من عالم فيروسات: الجائحة القادمة حتمية والعالم غير مستعد

وأكد بيريس أن ما يثير القلق بشكل خاص هو احتمال أن تتسبب الفيروسات التنفسية الجديدة في أوبئة بسبب سرعة انتشارها، لافتًا إلى أن الخطر المستمر لظهور جائحة جديدة يبرز الحاجة إلى تبني نهج "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. واختتم قائلًا: "من دون تعاون الخبراء في المجالات الثلاثة، سيكون من المستحيل مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية".