تحذير من عالم فيروسات: الجائحة القادمة حتمية والعالم غير مستعد

حذّر عالم الفيروسات الشهير مالك بيريس، الأستاذ الفخري بجامعة هونغ كونغ، من أن وقوع جائحة جديدة أمر حتمي، مشيرًا إلى أن العالم قد لا يكون أكثر استعدادًا لها مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، قال بيريس الذي اكتشف فيروس "سارس" عام 2003: "نحن بحاجة ماسّة إلى مزيد من الاهتمام بكيفية التعامل مع الأوبئة المستقبلية، لأن ظهور جائحة جديدة أمر لا مفر منه".
وأوضح أن فيروسات الجهاز التنفسي تثير القلق الأكبر، باعتبارها المصدر الأرجح للجائحة المقبلة، مشيرًا إلى أن تزايد انتقال الفيروسات الحيوانية إلى البشر خلال العقود الأخيرة يعزز خطر ظهور أوبئة جديدة. وأضاف: "كوفيد-19 أظهر بوضوح أن الأوبئة قد تكون مدمّرة للغاية، ليس فقط للصحة العامة، بل أيضًا للاقتصاد والرفاه الاجتماعي".
وأكد بيريس أن ما يثير القلق بشكل خاص هو احتمال أن تتسبب الفيروسات التنفسية الجديدة في أوبئة بسبب سرعة انتشارها، لافتًا إلى أن الخطر المستمر لظهور جائحة جديدة يبرز الحاجة إلى تبني نهج "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. واختتم قائلًا: "من دون تعاون الخبراء في المجالات الثلاثة، سيكون من المستحيل مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية".