مصرع وإصابة 11 وإنقاذ العشرات في غرق زورق للمهاجرين في بحر المانش

وقالت نيابة بولوني إن عمليات البحث تتواصل في محاولة للعثور على ما بين خمسة وعشرة مهاجرين لا يزالون مفقودين؛ فيما تمكنت فِرَق الإسعاف من إنقاذ 55 آخرين.