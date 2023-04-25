اصطدام وحريق.. شاهد ما حدث لطائرة "فلاي دبي" عند إقلاعها من نيبال

اندلع، مساء الاثنين، حريق في طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" بعد دقائق من إقلاعها، قبل أن تُواصل مسارها بشكل طبيعي.
وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا نيرانًا على متن الطائرة؛ فيما أظهر موقع "فلايت رادار" أن الرحلة لا تزال متواصلة.
وأوضح الموقع المعنيّ برصد حركة الطيران، أن أكثر من 90 ألف شخص يتابعون تطورات الرحلة رقم "FZ576"؛ مبرزًا أن الفيديوهات المنشورة على المواقع الاجتماعية، تُظهر أن هناك "مشكلة محتملة" في محرك الطائرة.
وقال متحدث باسم "فلاي دبي": إن رحلة فلاي دبي FZ 576 والقادمة من مطار كاتماندو؛ قد هبطت بأمان في مطار دبي الدولي الساعة 00:11 في التوقيت المحلي، بعد تعرضها لاصطدام بطائر أثناء الإقلاع من كاتماندو، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأضاف: قام طاقم الطائرة لدينا والمؤهلون -بكفاءة عالية- بإجراء العمليات التشغيلية القياسية، وواصلت الرحلة مسارها بعد التأكد من أن المحرك كان ضمن معايير التشغيل العادية.
وختم المتحدث: "هبطت الطائرة بشكل طبيعي في دبي، وسيتم فحص الطائرة. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا نتيجة التغييرات في جداول السفر".