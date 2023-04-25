اصطدام وحريق.. شاهد ما حدث لطائرة "فلاي دبي" عند إقلاعها من نيبال

وأوضح الموقع المعنيّ برصد حركة الطيران، أن أكثر من 90 ألف شخص يتابعون تطورات الرحلة رقم "FZ576"؛ مبرزًا أن الفيديوهات المنشورة على المواقع الاجتماعية، تُظهر أن هناك "مشكلة محتملة" في محرك الطائرة.