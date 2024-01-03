تركيا.. فتح تحقيق في لوحة إعلانية مسيئة للسعوديين

يجدر أن تانجو أوزجان، رئيس بلدية بولو، اشتهر بمعاداته للأجانب، وله عديدٌ من التصريحات العنصرية، وتم رفع عدة قضايا ضدّه، وتمّت إقالته في يوليو 2023 من قِبل حزب الشعب الجمهوري، قبل أن يتم العفو عنه أخيراً.