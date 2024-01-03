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تركيا.. فتح تحقيق في لوحة إعلانية مسيئة للسعوديين
بدأ مكتب المدعي العام في محافظة بولو التركية تحقيقًا في لوحة إعلانية وضعتها بلدية المدينة تسيء للسعوديين على خلفية إلغاء كأس السوبر التركي بين فريقَي فنربخشة وغلطة سراي في العاصمة الرياض في ديسمبر 2023؛ لعدم التزام الفريقين باللوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم.
وذكر تقرير صحيفة "duvarenglish" التركية، أن الكلمات المسيئة تمّت إزالتها من اللوحة الإعلانية بناءً على حكمٍ صادرٍ من مكتب المدعي العام في بولو، وفتح تحقيقٍ في هذه الحادثة.
يجدر أن تانجو أوزجان، رئيس بلدية بولو، اشتهر بمعاداته للأجانب، وله عديدٌ من التصريحات العنصرية، وتم رفع عدة قضايا ضدّه، وتمّت إقالته في يوليو 2023 من قِبل حزب الشعب الجمهوري، قبل أن يتم العفو عنه أخيراً.