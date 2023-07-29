3 أيام من الحريق والسبب سيارة كهربائية.. "سفينة الكارثة".. عملاقة لم تصل مصر!

وقالت الشركة التي استأجرت السفينة: إنها كانت تحمل عددًا أكبر من السيارات الكهربائية من الرقم الذي تحدّث عنه خفر السواحل الهولندي، الذي قال إن العدد 2857 سيارة بينها 25 سيارة كهربائية، وأكدت أنه كان على متن السفينة 3783 سيارة بينها 498 سيارة كهربائية.