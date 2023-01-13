اغتصبها وقتلها.. مسحات تقود مرتكب "الجريمة البشعة" للسجن بعد 48 عاماً!

شهدت بريطانيا عام 1975 واحدة من أبشع الجرائم التي راحت ضحيتها مراهقة كانت في الـ15 من عمرها، إذ تعرضت للاغتصاب ثم القتل بطريقة بالغة البشاعة، لكن الأخطر في الأمر حينها أن المشتبه فيه أفلت من العقاب، لعدم كفاية الأدلة.