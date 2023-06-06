المصريون في وجه العاصفة.. السلطات تحذّر هؤلاء: لا تخرجوا من المنزل

وقدّمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية، من بينها البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، شرب كمية وفيرة من السوائل، تجنّب مسبّبات الحساسية كالتدخين، تجنّب التعرُّض للهواء الساخن، استعمال أدوية الحساسية بانتظام، استخدام بخاخات الربو، ارتداء الكمامات، واستخدام المناديل المبللة على الأنف والفم.