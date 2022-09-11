لحظات صمت وعمل تطوعي.. الأمريكيون يُحْيُون الذكرى الـ21 لـ11 سبتمبر

ومن المقرر أن تزور نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وزوجها دوغ إمهوف النصب التذكاري الوطني لأحداث 11 سبتمبر في نيويورك، ولكن وفقًا للتقاليد، لا تتحدث أي شخصيات سياسية في الحدث، وتركز بدلًا من ذلك على تلاوة ذوي الضحايا لأسماء القتلى بصوت عالٍ.