اتساع حالات التسمم وسط الفتيات في إيران .. والسخط الشعبي يتصاعد

ونقلت وكالة الأنباء "إسنا" عن مسؤولين صحيين محليين، أن حالات تسمم سُجلت لفتيات إيرانيات جديدة في إيران، إذ أبلغ عن تسمم عدد من الطالبات في مدرستين ثانويتين للبنات، في أبهار (غرب) والأهواز (جنوب غرب)، وفي مدرسة ابتدائية في زنجان (غرب).