اتساع حالات التسمم وسط الفتيات في إيران .. والسخط الشعبي يتصاعد

تواصل تسجيل حالات التسمم لفتيات في عدة مناطق في إيران، اليوم (الأحد)، حيث مازال الغموض يلف القضية، التي تثير غضبًا واسعًا في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء "إسنا" عن مسؤولين صحيين محليين، أن حالات تسمم سُجلت لفتيات إيرانيات جديدة في إيران، إذ أبلغ عن تسمم عدد من الطالبات في مدرستين ثانويتين للبنات، في أبهار (غرب) والأهواز (جنوب غرب)، وفي مدرسة ابتدائية في زنجان (غرب).
وأضافت أن حالات التسمم طالت أيضًا تلميذات في مدارس مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) وشيراز (جنوب) وأصفهان (وسط).
وتعرضت مئات التلميذات للتسمم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لأرقام رسمية.