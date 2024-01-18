"مدير منظمة الصحة العالمية": استعدوا لـ X وعلينا التوافق والجاهزية قبل هذا الموعد

وأشار إلى أنه إذا فشل الجيل الحالي، ذو الخبرة المباشرة في التحرك، فإنه يشك في نجاح الجيل القادم، مشددًا على أنه "من أجل أبنائنا وأحفادنا، يجب علينا إعداد العالم للمستقبل".