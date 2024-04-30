تصاعُد الاحتجاجات ضد إسرائيل في الجامعات الأمريكية واعتقالات بالجملة.. وهذه مَطالب الطلاب

أخذت المظاهرات منذ أيام منحى متصاعدًا؛ ففي جامعة كولومبيا الواقعة في مدينة نيويورك، التي انطلقت منها الشرارة الأولى للاحتجاجات الجامعية، احتل عشرات الطلاب قاعة هاملتون، ضمن أحد مباني الحرم الجامعي، التي احتُلت من قبل عام 1968 خلال الاحتجاجات الطلابية المناهضة لحرب فيتنام، كما لو كان التاريخ يعيد نفسه.