الأردنية أمل الدباس: المهرجان الحر تحول لمنصة مسرحية دولية يراه كل العرب

وأضافت، أن الأردن مقبل على تظاهرة مسرحية هامة وبشكل كامل بعد أن كان العام الماضي نسبة الجمهور 50 بالمئة، وفي هذه الدورة عودة للحياة الطبيعة بكامل عدد الجمهور، بالإضافة إلى بث فعالياته على منصة Livaat وبحضور عدد من الفنانين العرب وتحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومن أبرز الفنانين العرب الذين سيكونون ضيوف شرف المهرجان الفنانة لقاء سويدان والدكتور سامح مهران والفنان خالد جلال والفنان طارق صبري والفنان مازن الغرباوي من مصر والفنانة إنجي البستاوي والفنان منير العرقي والفنانة إنصاف بن حفصية من تونس والفنانة آسيا كمال من العراق ونقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي.