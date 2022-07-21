الأردنية أمل الدباس: المهرجان الحر تحول لمنصة مسرحية دولية يراه كل العرب

تعرضت الفنانة أمل الدباس إلى الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك قبل بدء مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي، وفي مرحلة التحضيرات والذي ترأس لجنته العليا.
وعن تجربتها في كورونا قالت الدباس إنها مرت بظروف صعبة وقاسية ألزمتها العزل المنزلي لفترة عشرة أيام، ,أنها رغم ذلك كانت تتابع كل صغيرة وكبيرة في المهرجان من أجل الاطمئنان على نجاح الدورة المهرجانية السابعة عشرة.
وأضافت، أن الأردن مقبل على تظاهرة مسرحية هامة وبشكل كامل بعد أن كان العام الماضي نسبة الجمهور 50 بالمئة، وفي هذه الدورة عودة للحياة الطبيعة بكامل عدد الجمهور، بالإضافة إلى بث فعالياته على منصة Livaat وبحضور عدد من الفنانين العرب وتحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومن أبرز الفنانين العرب الذين سيكونون ضيوف شرف المهرجان الفنانة لقاء سويدان والدكتور سامح مهران والفنان خالد جلال والفنان طارق صبري والفنان مازن الغرباوي من مصر والفنانة إنجي البستاوي والفنان منير العرقي والفنانة إنصاف بن حفصية من تونس والفنانة آسيا كمال من العراق ونقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي.
وأشارت رئيس اللجنة العليا إلى أن كل عام يزور الأردن أبرز المسرحيين العرب والعالم لمشاهدة العروض المشاركة في المهرجان، إضافة إلى التعرف على أبرز المعالم السياحية في المملكة، وأيضاً تكون الفرصة للتعرف على الأعمال المسرحية الشبابية الأردنية.
وأكدت أن المهرجان يحمل رسالة وطنية بارزة، مفادها أن الأردن لديه طاقات فنية مشرفة وقادر على تنظيم أهم المهرجانات المسرحية العربية.