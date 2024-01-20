الموت صعقًا وفوضى للطيران والكهرباء.. عواصف ثلجية تضرب أمريكا وتقتل العشرات

وتسبّبت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد، في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيران، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين من سوء الأحوال الجوية؛ بحسب ما أفادت "فرانس برس".