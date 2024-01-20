الموت صعقًا وفوضى للطيران والكهرباء.. عواصف ثلجية تضرب أمريكا وتقتل العشرات

أدّت عواصفُ عنيفة ودرجات حرارة صقيعية اجتاحت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إلى "50" حالة وفاة مرتبطة بالطقس؛ على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، في وقت تستعدّ مساحات واسعة من البلاد لمزيد من الرياح الباردة.
وتسبّبت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد، في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيران، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين من سوء الأحوال الجوية؛ بحسب ما أفادت "فرانس برس".
وفي ولاية تينيسي: أكّدت سلطاتُ الصحة في الولاية الجنوبية وفاةَ "14" شخصًا بسبب أحوال الطقس الباردة، فيما لقي "5" نساء حتفهنّ في حادث مرور على طريق سريع في بنسلفانيا، الثلاثاء؛ بحسب الشرطة؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وسُجلت "5" وفيات مرتبطة بالطقس في كنتاكي؛ حسبما أعلن حاكم الولاية "آندي بيشير" في بيان الجمعة، فيما قضى "3" أشخاص في أوريغون صعقًا في سقوط كابل كهرباء على سيارتهم المتوقّفة خلال عاصفة جليدية الأربعاء؛ بحسب جهاز الإطفاء في بورتلاند.
وتسبّبت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن "75" ألف مشترك في أوريغون اعتبارًا من مساء الجمعة؛ بحسب مرصد "باور أوتيج" المختصّ، فيما أعلن حاكمُ الولاية حالةَ طوارئ.
وأُفيد عن وفيات في ولايات: إيلينوي، وكنساس، ونيوهامبشر، ونيويورك، وويسكونسن، وولاية واشنطن؛ حيث يُعتقد أن "5" أشخاص قضوا بسبب البرد؛ حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في سياتل
وضربت العواصفُ الثلجية مناطقَ عدة من البلاد مثل الشمال الغربي المطلّ على المحيط الهادئ، وجبال روكي، وأجزاء من نيو إنغلاند بالشمال الشرقي، ولاسيما غرب نيويورك؛ حيث قال خبراء الأرصاد: إن حوالى "1.9" متر من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال "5" أيام هذا الأسبوع.
وامتدّت درجات الحرارة الصقيعية إلى الجنوب الأمريكي غير المعتاد على مثل هذا الشتاء القاسي، وتستعدّ مناطق من الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع.
وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد، الجمعة، في أحدث تنبيهاتها: إن "رياحًا قطبية جديدة ستجلب درجات حرارة باردة ورياحًا خطيرة إلى منطقة السهول ووادي مسيسيبي بشرق الولايات المتحدة".
وشهدت حركة الطيران فوضى، الجمعة، أيضًا، مع إلغاء أكثر من "1100" رحلة جوية في الولايات المتحدة، وتأخر أكثر من "8000"؛ بحسب موقع "فلايت أوير" المختصّ.