يمتلك 400 كيلوجرام من المعدن الأصفر.. القبض على "إمبراطور الذهب" في مصر

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن مصادر مطلعة، أنه تم القبض على المتهم "عيسى روماني" والملقب بـ"إمبراطور الذهب"، مساء الأحد الماضي، داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر؛ موضحًا أن المتهم ضُبِط بحوزته 160 كيلوجرامًا من الذهب، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومن بينها الدولار.