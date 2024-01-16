يمتلك 400 كيلوجرام من المعدن الأصفر.. القبض على "إمبراطور الذهب" في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة وسط القاهرة، والملقب بـ"إمبراطور الذهب"، وبحوزته 160 كيلو جرامًا من المعدن غير المدموغ؛ حيث اتُّهِم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب.
ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن مصادر مطلعة، أنه تم القبض على المتهم "عيسى روماني" والملقب بـ"إمبراطور الذهب"، مساء الأحد الماضي، داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر؛ موضحًا أن المتهم ضُبِط بحوزته 160 كيلوجرامًا من الذهب، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومن بينها الدولار.
وأضافت المصادر أن المتهم ضُبِط بعد عودته من محافظة أسوان (جنوبي مصر) وبحوزته الكمية المضبوطة من الذهب غير المدموغ، وأن المتهم من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية.
وأكدت المصادر أن المتهم يمتلك 400 كيلوجرام من الذهب، وهو أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض كمية الذهب المعروضة في السوق؛ حيث احتكر الذهب لنفسه؛ مما أدى إلى ارتفاع سعره بالأسواق بشكل كبير.
وحسب "بوابة أخبار اليوم"، بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام تاجر خام ذهب شهير في القاهرة بارتكاب مخالفات، وبحيازة وتخزين كميات ضخمة من الذهب والعملات الأجنبية بمنطقة الجمالية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.