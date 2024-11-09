حتى لا يرفض البعض إجراءات الطبيب.. تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي ليفهم المرضى أشعة الأسنان وما يفعله الطبيب

وحسب موقع مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، ترى الرئيسة التنفيذية لشركة "Overjet"، وردة إينام، أن هذا هو أحد الأسباب التي قد تجعل بعض المرضى يرفضون في كثير من الأحيان إجراءات الأسنان الموصى بها. وتضيف: "لا يقبل المرضى هذه الإجراءات لأنهم لا يفهمون ما يشرحه لهم طبيب الأسنان".