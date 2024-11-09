حتى لا يرفض البعض إجراءات الطبيب.. تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي ليفهم المرضى أشعة الأسنان وما يفعله الطبيب

قد يعرض طبيب الأسنان أحيانًا على المرضى، صورًا بالأشعة السينية، ويشير إلى منطقة معينة؛ موضحًا سبب الحاجة إلى إجراء معين، وغالبًا يوافق العديد من الأشخاص على الإجراء دون فهم كامل لما يرونه.
وحسب موقع مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، ترى الرئيسة التنفيذية لشركة "Overjet"، وردة إينام، أن هذا هو أحد الأسباب التي قد تجعل بعض المرضى يرفضون في كثير من الأحيان إجراءات الأسنان الموصى بها. وتضيف: "لا يقبل المرضى هذه الإجراءات لأنهم لا يفهمون ما يشرحه لهم طبيب الأسنان".
تهدف شركة "Overjet" إلى تغيير هذا الواقع من خلال إطلاق نظام التصوير الذكي "Iris"، الذي يعتمد على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وقد تم تدريبها على ملايين صور الأسنان، لتحسين وضوح الأشعة السينية وإضافة الألوان والتفاصيل الأخرى؛ مما يسهل اكتشاف مشاكل الأسنان.
تكمل "إينام": "نحن نصف هذا التصوير بالذكي، فهو لا يلتقط الصور فقط، بل يفهمها ويطبق نتائج الذكاء الاصطناعي بناءً عليها".
وفي سبتمبر من هذا العام، حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبرنامج يحسّن من صور الأسنان باستخدام الذكاء الصناعي. يُعَد هذا البرنامج جزءًا أساسيًّا من Iris الذي يجمع بين جميع قدرات الذكاء الصناعي للشركة للكشف عن المشاكل باستخدام الأشعة السينية والصور.
ولا تساعد النتائج التي يولدها "Iris" أطباءَ الأسنان فقط على اتخاذ قرارات التشخيص والعلاج الصحيحة؛ بل تسهل أيضًا على المرضى فهم حالتهم الصحية؛ مما يزيد من احتمالية التزامهم بخطة العلاج.
وحسب "إينام"؛ فإن المرضى لا يفهمون دائمًا التشخيص الذي يقدمه لهم طبيب الأسنان؛ لذا فإن القدرة على عرض صورة تبرز التسوس باللون الأحمر أو تعرض قياسات فقدان العظام تسهّل على المرضى فهم الوضع أكثر من مجرد إخبارهم بأنهم لديهم مرضًا ما.