زلزال أفغانستان يُشرّد الآلاف.. ناجون يبيتون في العراء

يواجه الآلاف من سكان شرق أفغانستان أوضاعًا مأساوية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد منتصف ليل الأحد–الاثنين، بقوة 6 درجات، وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وتبِعته 6 هزات ارتدادية قوية.