زلزال أفغانستان يُشرّد الآلاف.. ناجون يبيتون في العراء

يواجه الآلاف من سكان شرق أفغانستان أوضاعًا مأساوية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد منتصف ليل الأحد–الاثنين، بقوة 6 درجات، وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وتبِعته 6 هزات ارتدادية قوية.
وتحوّلت قرى بأكملها إلى أنقاض، خاصة في المناطق الجبلية النائية، بينما اضطر الناجون إلى النوم في العراء خوفًا من انهيارات جديدة، وسط غياب الملاجئ وصعوبة الوصول إلى المساعدات.
وفي قرية "دار النور" بولاية ننكرهار، قال المواطن عمران محمد عارف إنه ينام مع أسرته على حصيرة بلاستيكية بعد تدمير منزله، وأضاف: "نطلب المساعدة.. لا مكان نذهب إليه".
وتتكرّر هذه المشاهد في مناطق متفرقة من ولايتي ننكرهار وكونار، حيث يواجه السكان خطر الانهيارات الأرضية أثناء النزوح إلى الوديان أو جوانب الطرق.
وبحسب سلطات طالبان، دمّر الزلزال أكثر من 7 آلاف منزل، فيما أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتوزيع 14 ألف خيمة، لكن صعوبة الوصول تعرقل عمليات الإغاثة، وفق ما أكده الصليب الأحمر.
وقالت "سورات"، إحدى الناجيات المصابات: "ساعدونا.. لم يتبقَ لنا شيء. عدت من المستشفى إلى أنقاض منزلي".
ويحذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الوضع الإنساني، مؤكدًا أن الزلزال "جاء في وقت حرج تعاني فيه آلاف الأسر من نقص الغذاء وسوء التغذية، خصوصًا لدى الأطفال".